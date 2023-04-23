Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2023 4:53

Что произошло за ночь 23 апреля в Краснодарском крае

Рассказываем последние новости региона
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Последние новости Краснодарского края за ночь 23 апреля.

Последние новости Краснодарского края за ночь 23 апреля.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КП» - Кубань» продолжает следить за происходящим в Краснодарском крае. Рассказываем последние новости региона.

В полиции Анапы опровергли информацию об издевательствах над 10-летней девочкой. Ранее в соцсетях появилась новость, что школьницу бьет одноклассник.

В Сочи вышедшая из берегов река смыла хозяйственную постройку. Расстояние до ближайших строений 15-20 метров. Под угрозой - четыре жилых дома.

Прокуратура проводит проверку после пропажи двух девочек в Геленджике. 9-летняя и 15-летняя школьницы ушли из дома без разрешения родителей, ничего не сказав.

В Краснодаре больше четырех дней ищут загадочно пропавшего 29-летнего мужчину. К поискам подключились правоохранители и добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".