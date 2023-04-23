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НовостиОбщество23 апреля 2023 5:07

Погода в Краснодаре на 23 апреля 2023: в город возвращается тепло

В Краснодаре 23 апреля воздух прогреется до +18 градусов
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
В Краснодаре 23 апреля будет солнечно.

В Краснодаре 23 апреля будет солнечно.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Влияние циклона, которыее доставлял неудобства Краснодарскому краю, будет постепенно ослабевать. Облака в небе над регионом поредеют и станут менее плотными. Потому погода на Кубани будет улучшаться. Так, 23 апреля в Краснодаре будет солнечно, а воздух прогреется до +18 градусов. Словом, отличная возможность выйти из дома и прогуляться перед началом рабочей недели.

- Ветер ожидается западный, северо-западный 4–9 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 760 мм ртутного столба, что выше нормы.

Стоит сказать, что уже в понедельник, 24 апреля, велика вероятность, что над Краснодаром снова сгустятся тучи. По прогнозам, в городе пройдет дождь, а температура снова опустится.