Все победители получили Кубки из рук митрополита Григория. Фото: mitropoliakuban.ru

В Краснодаре прошел первый турнир по шашкам на Кубок митрополита Григория. На состязании собрались около 100 ребят, которые приехали из разных городов Краснодарского края. Свои команды выставили почти все Краснодарские городские благочиния.

- Цель турнира – объединение и общение православной молодежи, популяризация интеллектуальных видов спорта, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе Екатеринодарской и Кубанской епархии. - За победу боролись участники в двух возрастных категориях – до 15 лет и старше.

За победу боролись участники в двух возрастных категориях – до 15 лет и старше. Фото: mitropoliakuban.ru

Перед началом соревнований была совершена молитва. А после митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий обратился к участникам с напутственными словами.

- Побеждает, конечно сильнейший, но в нашем Фестивале проигравших нет и быть не может, — сказал владыка Григорий. — Надеюсь, что те, кто не занял сегодня призовые места, на следующем нашем фестивале обязательно это сделает.

Все победители получили Кубки из рук митрополита Григория.

Напомним, что в мае в рамках Фестиваля по интеллектуальным видам спорта на Кубок митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория состоится турнир по шахматам.