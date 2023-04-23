Погода в Сочи на 23 апреля 2023: на курорте прогнозируют солнечный день

На курорте ожидается теплая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Влияние угрюмого циклона на погоду Кубани постепенно слабеет. Конечно, кое-где еще возможны кратковременные дожди. Но на большей территории края ожидается теплая погода. Так, в Сочи 23 апреля будет солнечно, а темпетарура днем вырастет до +17 градусов. Ветер ожидается слабый - около 2 метров в секунду. При этом в течение дня погода не поменяется.

А вот в горах все воскресенье будет накрапывать дождь. 23 апреля на Красной Поляне ожидаются осадки, потому туристам советуют надеть дождевики. Температура днем поднимется до +16 градусов. На вершинах холоднее - на уровне 1600 метров над уровнем моря 0 градусов, туман, идет мокрый снег, видимость всего 200 метров.

Напомним, зимний сезон на горнолыжных курортах официально завершен. Хотя снежная погода до сих пор дает возможность лыжникам и сноубордистам покататься на трассах.