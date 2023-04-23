Более 600 казаков приехали в Краснодар для участия в Корниловских поминовениях

В Корниловских поминовениях в Краснодаре участвовали более 600 казаков. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Корниловских поминовениях в Краснодаре участвовали более 600 казаков. Памятное мероприятие провели на историческом месте гибели главнокомандующего Добровольческой армией и кубанских казаков в годы Гражданской войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

- В этих местах 105 лет назад погиб известный исследователь и герой Русско-японской и Первой мировой войн, генерал от инфантерии Лавр Корнилов. В огне Гражданской войны гибли лучшие сыны Отечества. Казаки и добровольцы, люди разных национальностей и сословий, белые и красные, оставили нам, своим потомкам, скорбный опыт. Об этом важном историческом уроке мы должны помнить всегда, - рассказал вице-губернатор Краснодарского края, войсковой атаман Александр Власов.

Память погибших почтили минутой молчания. После заупокойной литии о погибших во времена Гражданской войны к монументу возложили венки и цветы. В завершении прошло награждение войсковыми наградами казаков и участников спецоперации.