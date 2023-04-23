Вениамин Кондратьев и Вячеслав Петушенко обсудили строительство дорог на Юге России

Строительство ДЗОК на финальном этапе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Развитие федеральных дорог юга России обсудили Вениамин Кондратьев и Вячеслав Петушенко. Губернатор Кубани совместно с председателем правления Госкомпании «Автодор» проинспектировали ход строительства Дальнего Западного обхода Краснодара. Движение по 52-километровому участку ДЗОК планируют открыть летом 2023 года. Благодаря этому транзитный автопоток пойдет в обход краевого центра.

- Также к пику летнего периода будет запущено рабочее движение по новой развязке 1522 км М-4 «Дон» на въезде в село Кабардинка, а на 4,5 км трасс «Дон» на въезде в Геленджик от кольца и до Марьиной Рощи.

Еще одним важным проектом являются продолжение дороги Цемдолина – Портовая в Новороссийске и продолжению существующего Южного обхода Краснодара. Возможные варианты реализации этих двух важных для страны и региона объектов обговорили в контексте проектов по развитию сети дорог Госкомпании.