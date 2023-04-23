Причина отключения - проведение ремонта на объектах электросетевого хозяйства. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Краснодаре 24 апреля массово отключат электричество. Причина тому - проведение ремонта на объектах электросетевого хозяйства. На время работы у жителей Краснодара может пропасть свет. Об этом сообщается на официальном портале НЭСК.

Согласно опубликованным на сайте данным, 24 апреля в зону отключения попадут 212 адресов. Так, с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на улицах Карасунская, Красная, Рашпилевская, Лавочкина, Бершанская, Восточный обход, Евдокимовская, Милютинская. Кроме того, свет может пропасть на улицах Троицкая, Круговая, Средняя, Красных Партизан, Российская, Седина, Гаврилова, Коммунаров, Головатого.

Проверить, попадает ли ваш дом в список отключений, можно здесь.

Отметим, что плановые ремонтные работы будут идти до конца мая.

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Задать вопрос об отключении электроэнергии в Краснодаре Вы можете позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 234-83-73.