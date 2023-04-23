Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2023 6:06

В Краснодаре 24 апреля массово отключат электричество

В списке - 212 адресов
Евгения СОРОКА
Причина отключения - проведение ремонта на объектах электросетевого хозяйства.

Причина отключения - проведение ремонта на объектах электросетевого хозяйства.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Краснодаре 24 апреля массово отключат электричество. Причина тому - проведение ремонта на объектах электросетевого хозяйства. На время работы у жителей Краснодара может пропасть свет. Об этом сообщается на официальном портале НЭСК.

Согласно опубликованным на сайте данным, 24 апреля в зону отключения попадут 212 адресов. Так, с 09:00 до 17:00 без электричества останутся жители домов на улицах Карасунская, Красная, Рашпилевская, Лавочкина, Бершанская, Восточный обход, Евдокимовская, Милютинская. Кроме того, свет может пропасть на улицах Троицкая, Круговая, Средняя, Красных Партизан, Российская, Седина, Гаврилова, Коммунаров, Головатого.

Проверить, попадает ли ваш дом в список отключений, можно здесь.

Отметим, что плановые ремонтные работы будут идти до конца мая.

ВАЖНО!

Задать вопрос об отключении электроэнергии в Краснодаре Вы можете позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 234-83-73.