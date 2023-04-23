Во время субботника в Крещенском парке Анапы высадили около 300 деревьев

В Апапе продолжается обустройство Крещенского парка. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

Во время субботника в новом Крещенском парке курорта были высажены новые деревья. С лопатами в общественной территории поработали представители администрации курорта, депутаты и школьники.

- Уверены, что это пространство станет одной из главных анапских достопримечательностей. Сейчас на территории нового парка высажено уже более 300 кустарников и деревьев,- рассказали в пресс-службе администрации Анапы.

Крещенский парк – это инвестиционный проект. Парк посвящен истории крещения Руси. На его территории сейчас идет строительство православного храма. По проекту здесь также появятся плоскостной фонтан и самая большая в Анапе детская площадка.