Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт23 апреля 2023 6:30

На Кубани провели легкоатлетический кросс памяти летчика-космонавта Виктора Горбатко

В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов
Евгения ХАЛИКОВА
Соревнования собрали до 500 спортсменов.

Соревнования собрали до 500 спортсменов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гулькевичском районе прошел 52 легкоатлетический кросс памяти советского космонавта Виктора Горбатко. Соревнования собрали более 500 лучших спортсменов из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республики Адыгея.

- Идея провести такой появилась в 70-ые года, но за полвека легкоатлетические состязания получили статус всероссийского уровня. Сейчас это спортивное событие Гулькевичского района включено в план всероссийских мероприятий, - рассказали в пресс-службе администрации района.

Знаменитый летчик-космонавт Виктор Горбатко – уроженец Гулькевичского района. При жизни он регулярно посещал соревнования и награждал победителей. Сейчас эту традицию продолжила его супруга Алла Горбатко.