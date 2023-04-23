На Кубани провели легкоатлетический кросс памяти летчика-космонавта Виктора Горбатко

Соревнования собрали до 500 спортсменов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гулькевичском районе прошел 52 легкоатлетический кросс памяти советского космонавта Виктора Горбатко. Соревнования собрали более 500 лучших спортсменов из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республики Адыгея.

- Идея провести такой появилась в 70-ые года, но за полвека легкоатлетические состязания получили статус всероссийского уровня. Сейчас это спортивное событие Гулькевичского района включено в план всероссийских мероприятий, - рассказали в пресс-службе администрации района.

Знаменитый летчик-космонавт Виктор Горбатко – уроженец Гулькевичского района. При жизни он регулярно посещал соревнования и награждал победителей. Сейчас эту традицию продолжила его супруга Алла Горбатко.