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НовостиОбщество23 апреля 2023 6:50

В Крымском районе из-за ремонта на ж/д переезде вводят реверсивное движение для машин

Ограничения вводятся 23 апреля с 12.00
Евгения ХАЛИКОВА
На аварийном участке начались ремонтные работы. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

На аварийном участке начались ремонтные работы. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Крымском районе на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский при плановом осмотре был обнаружен провал между балками пролетных строений. Повреждения межбалочного шва обнаружены между третьей и четвертой балками пролетных строений.

- Провал на автодороге был обнаружен федеральным подрядчиком при плановом осмотре путепровода через железную дорогу. Речь идет об участке в районе Крымска, - рассказали в УПРДОР ФКУ «Черноморье».

После изучения серьезности повреждений было принято приступить к срочным ремонтным работам. На участке 23 апреля с 12.00 будет введена реверсивная схема движения автотранспорта.