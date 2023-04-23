В Крымском районе из-за ремонта на ж/д переезде вводят реверсивное движение для машин

На аварийном участке начались ремонтные работы. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Крымском районе на трассе А-146 Краснодар – Верхнебаканский при плановом осмотре был обнаружен провал между балками пролетных строений. Повреждения межбалочного шва обнаружены между третьей и четвертой балками пролетных строений.

- Провал на автодороге был обнаружен федеральным подрядчиком при плановом осмотре путепровода через железную дорогу. Речь идет об участке в районе Крымска, - рассказали в УПРДОР ФКУ «Черноморье».

После изучения серьезности повреждений было принято приступить к срочным ремонтным работам. На участке 23 апреля с 12.00 будет введена реверсивная схема движения автотранспорта.