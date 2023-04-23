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НовостиОбщество23 апреля 2023 7:02

Кубанские онкологи проведут бесплатные консультации для жителей Крымского района 24 апреля

Прием будет вестись в Крымской центральной районной больнице
Евгения СОРОКА
Прием во взрослом поликлиническом отделении ЦРБ будут вести онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Прием во взрослом поликлиническом отделении ЦРБ будут вести онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские онкологи проведут бесплатные консультации для жителей Крымского района. Профилактическая акция, посвященная ранней диагностике онкологических заболеваний, пройдет 24 апреля в Крымской центральной районной больнице.

Прием во взрослом поликлиническом отделении ЦРБ будут вести онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Рак очень долго может протекать бессимптомно, поэтому онкологи призывают жителей района пройти профилактический осмотр.

- Если своевременно диагностировать злокачественную опухоль, то есть вероятность полностью ее излечить, - сказал главный врач клинического онкологического диспансера №1 Роман Мурашко. - На первой стадии полностью здоровыми становятся более 90% больных.

Предварительную запись к специалистам ведут в регистратуре поликлиники.