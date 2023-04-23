Людей не впустили в самолет, вылетающий в Сочи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проводит проверку после отказа в полете семи пассажирам рейса Екатеринбург-Сочи. Скандал разразился в аэропорту Кольцово. Там сразу несколько человек не смогли попасть на самолет, вылетавший в Сочи. Как рассказывают в соцсетях сами пассажиры, они стояли в очереди, а затем перед ними просто захлопнули двери. Однако представители авиакомпании говорят, что причиной отказа стало опоздание на рейс. Сейчас эту информацию проверяет прокуратура.

- Установлено, что 22 апреля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) сем пассажирам чартерного рейса DP-340 по маршруту Екатеринбург-Сочи авиакомпании «Победа» отказано в перелете в связи с опозданием на рейс, - уточняют в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. - Выясняются обстоятельства произошедшего.

В надзорном ведомстве пообещали дать оценку соблюдения авиакомпании законодательства о защите прав потребителей, воздушного законодательства.

А в это время авиарейс из Тюмени в Сочи задержали на 13 часов из-за неисправности самолета, подключилась прокуратура.