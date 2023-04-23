В МВД установили, что издевательства происходили не на территории города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Краснодара прокомментировала информацию о живодере, который убивает животных на камеру. Напомним, ранее стало известно, что неизвестный мужчина в Telegram-канале снимал на видео, как мучает кошек и щенков. Неравнодушные пользоватли пожаловались на канал, его заблокировали. Зоозащитники также написали заявления в полицию.

- В полицию Краснодара в марте поступали ряд обращений по фактам жесткого обращения с домашними животными, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - По результатам проведенной проверки объективных сведений, указывающих и подтверждающих обстоятельства, имеющих место быть на территории Краснодара, установлено не было.

Поэтому, по словам Артем Коноваленко, было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в полиции прокомментировали жуткое убийство щенка в Краснодаре.

А еще на Кубани искали живодерку, которая мучала хомяков и котов. Позже выяснилось, что она из Беларуси.