Вениамин Кондратьев запустил цикл #МаршрутыКубани о достопримечательностях региона

Глава региона запустил цикл #МаршрутыКубани в своих социальных сетях. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев запустил новый проект в соцсетях, посвященный уникальным местам в регионе. Цикл #МаршрутыКубани повествует о достопримечательностях Кубани и открывает его рассказ о Лабинском районе.

– Кубань богата живописными и удивительными местами. Миллионы гостей выбирают отдых в горах или у моря. Уникальные уголки и достопримечательности есть в любом районе Кубани. Например, в Лабинском районе можно найти исторические объекты, термальные источники, пещеры, ущелья и водопады, - написал глава региона.

Если же активный отдых не по душе, то можно прогуляться по уютному парку Лабинска или же посетить с экскурсией построенный более 100 лет назад жилой особняк атамана Бобрышева на Тюремной площади. Есть в Лабинском районе и свое «Ласточкино гнездо». С панорамной площадки в станице Ахметовской открывается великолепная вид.

Активным путешественникам Кубань предлагает более 700 объектов показа и 200 маршрутов. Достопримечательности снабжены обследованными безопасными турмаршрутами.