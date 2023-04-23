Движение по Дальнему Западному обходу Краснодара будет запущено летом

Движение по ДЗОК запустят на полгода раньше срока. Фото: пресс-службы ГК "Автодор"

Строительство краснодарского Дальнего Западного обхода близится к завершению. В пресс-службе администрации Краснодарского края объявляли об открытии участка в середине лета 2023 года. ДЗОК является частью проекта развития дальних автомобильных подходов к Крымскому мосту.

- Время в пути на юг сократится благодаря новой дороге первой технической категории без светофоров и пересечений в одном уровне. Сейчас на всем протяжении ДЗОК идут активные работы, - подтвердили в пресс-службе ГК «Автодор».

Открытие движения по Дальнему западному обходу Краснодара планируется к пику летнего сезона и на полгода раньше срока. Заехать на него, следуя в сторону Крыма, можно будет на 1305 км М-4 «Дон». Там уже возведены опоры и подпорные стенки, смонтированы все балки, заасфальтированы подъезды к путепроводу, который станет частью этой развязки. На майские праздники движение по 1,5 км основного хода под путепроводом запустят по двум полосам. Пока же движение в сторону Краснодара идет по одной полосе.