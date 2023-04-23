На Кубани за сутки выявили 92 случая COVID-19

Стали известны новые данные по заболеваемости коронавирусом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани за сутки подтвердили 92 случая COVID-19. В числе заболевших 60 женщины и 32 мужчины, в том числе 4 детей. Самому младшему пациенту – 7 месяцев, старшему – 99 лет.

- Больше всего случаев заражения было выявлено в Краснодаре - 31 заболевший. В Новороссийске врачи подтвердили заболевание у 12 пациентов. По пять положительных тестов в Сочи и Лабинском районе. Еще по четыре - в Кущевском и Туапсинском, - рассказали в Оперштабе Кубани.

В Анапе, Армавире, Выселковском, Мостовском, Кавказском и Тбилисском районах – по трое заболевших. Еще по двое жителей Геленджики и Староминского района заболели коронавирусной инфекцией. И самые низкие показатели заболеваемости в Горячем Ключе, Белоглинском, Красноармейском, Гулькевичском, Северском, Павловском, Славянском, Темрюкском и Успенском районах – по одному новому случаю.