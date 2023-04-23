В Краснодаре отремонтировали девять подъездных дорог к кладбищам

Подъездные пути к кладбищам привели в порядок перед Родительским днем. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре накануне Радоницы отремонтировали девять подъездных дорог к городским кладбищам. Рабочие обновили асфальтобетон и гравийные улицы общей площадью 24 тыс. кв. м.

— В канун Радоницы и 25 апреля люди приедут на кладбища краевого центра. Важно, чтобы пути к погостам были в нормальном состоянии, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Андрей Белугин.

Завершены работы на подъездах к Славянскому кладбищу по улице Круговой от храма Преподобного Илии Муромского до улицы Красных Партизан. В станице Елизаветинской обновили дорогу по улице Красноармейской от Степной до Северной, а также по улице Титаровской от Степной до Северной и улицу Северную от Титаровской до Красноармейской. Также привели в порядок подъезды к кладбищам в хуторах Восточный, Копанском и Новый, в поселке Индустриальном и в станице Старокорсунской.

В канун Радоницы по поручению Евгения Наумова будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта.