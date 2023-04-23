В Краснодаре из-за аварии без света остались жители семи улиц Прикубанского округа

В Краснодаре нет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре авария вывела из строя 17 трансформаторный подстанций. Без света остались жители семи улиц Прикубанского внутригородского округа. Ограничения коснулись улиц Виноградная, Солнечная, Шоссейная, Центральная, Тополиная, Жигулевская и Московская.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ. На месте работает аварийная бригада, - уточнили в ЕДДС Краснодара.

Сообщается что на восстановление электроснабжения потребителей потребуется не менее часа.