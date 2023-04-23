24 апреля на территории Краснодарского края снова испортится погода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя на Кубани начнется с резкого похолодания и дождей. Об этом сообщают в краевом гидрометцентре. Как уточняется, 24 апреля на территории Краснодарского края снова испортится погода, температура опустится на пять градусов. Виной тому холодные воздушные массы, что пробьются на Кубань.

- Ночью без существенных осадков, утром и днем местами кратковременный дождь, - говорят «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер ожидается восточной четверти 4-9 метров в секунду. На побережье Черного моря скорость его - 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до 10 градусов, днем будет держаться на уровне +14 градусов. В горах ночью отметки опустся до нуля. Днем потеплеет до +7 градусов.

- На Черноморском побережье температура воздуха ночью 7-12 градусов, днем отметки поднимутся до +14-17, - добавляют в гидрометцентре региона.