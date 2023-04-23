В Сочи до конца 2023 года заменят 222 остановочных павильона

В Сочи заменят устаревшие названия остановок. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи до конца 2023 года планируют заменить 222 устаревших остановочных павильона на новые. Работы приурочили к Году архитектуры, который был объявлен на курорте.

- Вместе с этим глава города Алексей Копайгородский предложил актуализировать названия остановочных пунктов. Работу по переименованию остановок проведут с учетом мнения жителей курорта, - рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

Начать решили с остановки «Санаторий Яна Фабрициуса». Взамен было предложено два варианта: «Дендрарий» и «улица Черноморская». Горожане могут проголосовать за любой, либо же попросить оставить привычное название.