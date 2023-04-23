На праздник соберутся участники и зрители со всех регионов России. Фото: krd.ru

Юбилейный скаковой сезон откроют на ипподроме Краснодара 29 апреля. Праздник начнется в 11:00. Гостей ждет специальная концертная программа, прокат лошадей, аниматоры и, конечно, традиционный конкурс шляп. Детям до 6 лет вход свободный.

- 29 апреля грандиозный праздник соберет самых ярких лошадей и наездников со всей России, - отметил директор департамента по физической культуре и спорту Борис Тихоненко. - Это один из самых зрелищных и грациозных видов спорта.

Отметим, что в 2023 году конному комплексу исполнится 155 лет. Как рассказали в мэрии города, климат на юге страны позволяет тренировать племенных лошадей круглогодично. А ипподром служит центром подготовки для спортсменов.

КОНКРЕТНО

В мае скачки пройдут 13 и 27 числа. В июне скаковые дни запланированы на 10,17 и 24, а в июле — 1, 8, 15 и 22. В частности, 15 июля состоятся одни из самых главных скачек сезона — на «Большой Краснодарский приз Дерби».

8 августа будет разыгран главный приз сезона — Кубок Губернатора Краснодарского края. Следующие скаковые дни состоятся 19 и 26 августа, а также 2 и 9 сентября.

Закрытие скакового сезона состоится 14 октября, а 15 октября разыграют Осенний кубок коннозаводчиков РФ.