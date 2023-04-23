В Сочи началась подготовка горнолыжного кластера к предстоящему летнему сезону

В горах Сочи готовятся к летнему сезону. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи началась подготовка горного кластера к началу летнего курортного сезона. В первых числах мая курорт ждет не менее 260 тысяч гостей, а за все лето не менее 4,5 млн туристов. В мэрии курорта подсчитали, что почти каждый третий гость морю предпочитает горы.

- Сейчас в горном кластере идут работы по благоустройству. Приводятся в порядок территории, остановочные павильоны и объекты транспортной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Работы по покраске дорожных ограждений выполнены на 55% и еще на 80% - по нанесению вертикальной разметки на участках муниципальных дорог.