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НовостиОбщество23 апреля 2023 14:53

В Сочи началась подготовка горнолыжного кластера к предстоящему летнему сезону

По статистике каждый третий гость курорта посещает объекты горного кластера
Евгения ХАЛИКОВА
В горах Сочи готовятся к летнему сезону. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В горах Сочи готовятся к летнему сезону. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи началась подготовка горного кластера к началу летнего курортного сезона. В первых числах мая курорт ждет не менее 260 тысяч гостей, а за все лето не менее 4,5 млн туристов. В мэрии курорта подсчитали, что почти каждый третий гость морю предпочитает горы.

- Сейчас в горном кластере идут работы по благоустройству. Приводятся в порядок территории, остановочные павильоны и объекты транспортной инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Работы по покраске дорожных ограждений выполнены на 55% и еще на 80% - по нанесению вертикальной разметки на участках муниципальных дорог.