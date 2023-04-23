Ремонт уникального памятника постоянно откладывали. Фото: vk.com/novomusei

В Новороссийске после вмешательства СК срочно начали реставрировать памятник «Малая земля». Напомним, в прошлом году местные жители забили тревогу, увидев внешний вид мемориала. Как выяснилось, он находится в аварийном состоянии. Было возбуждено уголовное дело из-за затягивания сроков реставрации.

- Монумент является объектом культурного наследия федерального значения. Он стоит на балансе Минкультуры края, - сообщали в СУ СК по Краснодарскому краю. - Затягивание реставрационных работ негативно отражается на состоянии уникального монумента.

И вот стало известно, что долгожданный ремонт начался.

- В рамках контракта, заключенного Новороссийским историческим музеем-заповедником, "Кубань проект реставрация" приступила к проведению срочных противоаварийных работ, - сообщили в пресс-службе Новороссийского исторического музея-заповедника.

20 апреля к мемориалу прибыло необходимое оборудование, подвезен и стройматериал. О том, как долго продлятся работы, пока неизвестно.