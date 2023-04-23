Локации Сочи привлекли кинопродюсеров из Индии

Индийские фильмы могут снимать в Сочи. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кинопродюсеры из Индии планируют посетить Россию в поисках новых локаций для фильмов. Известно, что тур индийской делегации организован в рамках нового проекта Роскино при поддержке Минкультуры РФ – Filming Locations in Russia и продлится до 29 апреля. За это время деятели кино посетят Москву, Московскую область и Сочи.

Как уточнили в пресс-службе Роскино, Filming Locations in Russia создан для продвижения российских регионов как съемочных локаций для зарубежных кинематографистов.

Напомним, депутаты Кубани повысили сумму кинорибейтов. Теперь за съемки фильмов на территории края можно вернуть до 30% расходов. За два года благодаря запуску рибейтов поддержку нашли 25 фильмов.