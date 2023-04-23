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НовостиОбщество23 апреля 2023 16:09

В Краснодаре разработали методичку с рекомендациями по оформлению вывесок в едином стиле

Для дизайнеров создадут специальное приложением
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре все вывески приведут к единому стилю.

В Краснодаре все вывески приведут к единому стилю.

Фото: Иван Макеев

В краевом центре планируют привести оформление вывесок торговых объектов и транспортных остановок к единому стилю. В городском администрации разработали методичку с рекомендациями, которые облегчат работу дизайнерам.

— У многих возникали вопросы, какие цвета нужно использовать для вывески, как она должна правильно должна и так далее. После того, как будет принята новая редакция, эти вопросы отпадут. Каждый сможет взять пример правильно подобранной вывески и создать свой вариант — прокомментировал замдиректора департамента архитектуры и градостроительства Артем Саламатин.

Правила благоустройства будут обсуждаться на публичных слушаниях, которые проходят в городе до 24 апреля. Затем методичка с рекомендациями, а также со специальным графическим приложением для дизайнеров, будет выпушена в широкое пользование.