Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 апреля 2023 18:30

«Сочи» уступил «Ахмату» из-за гола на 86-й минуте матча

Игра состоялась на выезде
Евгения СОРОКА
Автором единственного гола стал форвард «Ахмата» Владимир Ильин. Фото: t.me/Sochipfc

Автором единственного гола стал форвард «Ахмата» Владимир Ильин. Фото: t.me/Sochipfc

23 апреля «Сочи» встретился на поле с «Ахматом». Игра состоялась на выезде - матч прошел на стадионе «Ахмат-Арена». С первой минуты команды защищали свои ворота, не давая сопернику прорвать оборону. Но ближе к концу матча сочинцы все-таки дали слабину. На 86-й минуте встречи Владимир Ильин забил гол.

Таким образом, грозненский «Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0.

После досадного поражения сочинцы с 31 баллом расположились на 9-й позиции в турнирной таблице. «Ахмат», у которого 40 очков, занимает пятое место.