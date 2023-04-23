«Сочи» уступил «Ахмату» из-за гола на 86-й минуте матча

Автором единственного гола стал форвард «Ахмата» Владимир Ильин. Фото: t.me/Sochipfc

23 апреля «Сочи» встретился на поле с «Ахматом». Игра состоялась на выезде - матч прошел на стадионе «Ахмат-Арена». С первой минуты команды защищали свои ворота, не давая сопернику прорвать оборону. Но ближе к концу матча сочинцы все-таки дали слабину. На 86-й минуте встречи Владимир Ильин забил гол.

Таким образом, грозненский «Ахмат» обыграл «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0.

После досадного поражения сочинцы с 31 баллом расположились на 9-й позиции в турнирной таблице. «Ахмат», у которого 40 очков, занимает пятое место.