Морские рейсы между Сочи, Новороссийском и Геленджиком возобновят с 1 мая

Морские рейсы по маршруту Сочи - Новороссийск - Геленджик - Сочи планируют запустить с 1 мая. Фото: морпорта Сочи.

Геленджик, Новороссийск и Сочи свяжут скоростные морские суда. Востребованный в прошлом году скоростной катамаран решили вновь запустить. Планируется, что курсировать между курортами морское судно начнет с 1 мая. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Как уточняется, сначала на линию выйдет «Грифон», рассчитанный на 137 пассажиров. А к середине мая к нему может присоединиться пассажирский теплоход на подводных крыльях «Севастополь».

- Сейчас аэропорт Сочи является для пассажиров основным хабом, - говорят в Ассоциации туроператоров России. - Но туристам также удобно взять билет на катамаран или "Комету", а оттуда менее чем за 4 часа добраться по морю до Геленджика или Новороссийска.

Отметим, что в прошлом году морские поездки пользовались популярностью у отдыхающих. Билеты на рейсы выкупали на неделю вперед. Не исключено, что в этом году скоростные катамараны будут вновь популярны.

Кстати, пока в продажу билеты на катамаран и теплоход не поступали. Но, по предварительной информации, цены останутся прежними.

Стоимость билета от Сочи до Геленджика была 3 тысячи рублей для взрослых и 2 тысяч рублей для детей от 2 до 14 лет.

Билет из Сочи в Новороссийск стоил 3500 рублей для взрослых и 2200 рублей для детей.

Дешевле всего было добраться из Геленджика в Новороссийск — 600 и 300 рублей.