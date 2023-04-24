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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:06

В Краснодаре в этом году обновят 10 муниципальных парковок

Реконструкция начнется в мае
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре в мае начнут обновлять городские парковки. В этом году планируется реконструировать 10 стоянок.

- Заменять въездные и выездные группы со шлагбаумами, систему распознавания государственных автомобильных номеров начнут с парковки на уице Зиповской около памятника Сынам Кубани, павшим в Афганистане, - сообщили в мэрии города.

Краснодар заключил контракт с подрядчиком. Теперь муниципальные парковки будут обсуживаться надлежащим образом. Подрядчик обязан вовремя ремонтировать паркоматы, поддерживать внешний вид парковок, восстанавливать или заменять поврежденное оборудования, а также очищать госномера на машинах от мусора для фото и видеофиксации.