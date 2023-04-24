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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:55

Кубань представит высокотехнологичные производства в Ташкенте с 24 по 26 апреля

От региона участвуют 13 производителей
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край является постоянным участником выставки «Иннопром» в Узбекистане. Возможности высокотехнологичных производств регион представит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

- Делегация Кубани участвует в выставке. От Краснодарского края представлены 13 производителей металлургической отрасли, машиностроения, химической промышленности, производств стройматериалов, металлоконструкций, стеклопакетов. В их числе Тихорецкий машиностроительный завод, Армавирский завод газовой аппаратуры и Абинский электрометаллургический завод, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стенд Краснодарского края разместился на площади 117 квадратных метров.