Кубань представит высокотехнологичные производства в Ташкенте с 24 по 26 апреля

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край является постоянным участником выставки «Иннопром» в Узбекистане. Возможности высокотехнологичных производств регион представит в Ташкенте с 24 по 26 апреля.

- Делегация Кубани участвует в выставке. От Краснодарского края представлены 13 производителей металлургической отрасли, машиностроения, химической промышленности, производств стройматериалов, металлоконструкций, стеклопакетов. В их числе Тихорецкий машиностроительный завод, Армавирский завод газовой аппаратуры и Абинский электрометаллургический завод, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стенд Краснодарского края разместился на площади 117 квадратных метров.