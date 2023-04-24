В «Орленке» открылась «Дрон-академия»

Подростки станут участниками мастер-классов и лекций специалистов БГТУ имени Шухова.

Образовательная программа «Дрон-академия» проходит в «Орленке» при поддержке Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. В этом году ее участниками стали 100 подростков, имеющих достижения в области физико-математических и естественных наук, технологического образования, а также опыт проектирования, исследовательской и научной деятельностей.

- Программа "Дрон-академии" поможет школьникам определиться с направлением будущей технической профессии. В "Орленке" ребята получат углубленные знания, совершат практические пробы, сформируют навыки, которые приведут их к успеху в будущей жизни, – сказал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В рамках программы орлята освоят несколько компетенций: «Программирование», «Дизайн и брендирование», «Безопасный полет», «Проектирование», «Проектный менеджмент», «Пилотирование».

Подростки станут участниками мастер-классов и лекций специалистов БГТУ имени Шухова. Они получат опыт анализа тенденций в сфере высоких технологий и робототехники, познакомятся с основами проектирования, программирования, пилотирования, техническими особенностями оборудования, научатся создавать простые и сложные трехмерные компьютерные модели объектов с последующим производством на 3D-принтерах.

- Роль нашего университета одна из ключевых: мы организуем смену, решая задачу профессиональной ориентации школьников. Программа, которую мы реализуем, направлена на знакомство ребят с возможностями дронов, причем не только воздушных, но и наземных, и подводных, – сказал ректор БГТУ имени Шухова Сергей Глаголев.

В завершении проекта каждый школьник получит диплом участника программы, а самые активные и инициативные – дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в БГТУ им. В.Г. Шухова.