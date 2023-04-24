Интервал времени для входа в Японский сад Краснодара сократили до 15 минут

Правила посещения сада периодически меняются Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Японский сад парка «Краснодар» можно попасть по QR-коду, который выдается в инфоматах возле ворот. Интервал времени для входа сократили до 15 минут. Ранее на вход давалось полчаса.

- Важно! Теперь на вход дается 15 минут, - сообщили в одном из пабликов Японского сада.

Например, время в QR-коде указывается 9:00 – 9:15. Это означает, что ко входу посетители должны прибыть именно в этот интервал времени.

Также в парке посоветовали перезагружать телефоны, если при получении QR-кода возникает ошибка.