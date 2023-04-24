Шесть улиц остались без света из-за аварии в Западном округе Краснодара

На месте работают аварийные службы

В Западном округе Краснодара утром 24 апреля произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в ЕДДС.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «ЮЗ-103» и семь трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении.

Без электроэнергии остались шесть улиц города – Гимназическая, Октябрьская, Рашпилевская, Братьев Игнатовых, Кубанская набережная, Чапаева.

На месте работает аварийная бригада.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Прикубанском округе Краснодара четыре улицы остались без света.