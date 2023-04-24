Роскадастр рассказал, как получить документы из государственного фонда данных в Краснодарском крае

Роскадастр Кубани

Ведением государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ), занимается ППК «Роскадастр». Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю рассказывают, как получить документы из ГФДЗ.

В ГФДЗ хранится землеустроительная документация, включающая материалы геодезических и картографических работ, почвенных, геоботанических обследований и изыскании, оценки качества земель, ортофотопланы, материалы инвентаризации и государственного мониторинга земель, проекты внутрихозяйственного землеустройства, рекультивации нарушенных земель, землеустроительные дела по межеванию земельных участков (выполненные до 1 марта 2008 года).

Сведения, хранящееся в ГФДЗ, могут понадобиться для разрешения земельных споров, уточнения границ и характеристик участка, исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

«Сведения, хранящиеся в государственном фонде данных, носят общедоступный характер и могут быть представлены любому заинтересованному лицу. Исключением является информация, отнесенная законодательством РФ к категории ограниченного доступа, в том числе персональные данные. Все документы ГФДЗ предоставляются бесплатно», – отмечает заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Виктория Божко.

Получить копии документов, хранящихся в ГФДЗ, можно несколькими способами, направив заявление:

- в электронном виде на Едином портале государственных услуг (Госуслуги) в разделе «Услуги» – «Стройка и недвижимость» – «Предоставление материалов и данных государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства».

- в виде бумажного документа почтой по адресу: 350018, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 3;

- при личном обращении в офисы ППК «Роскадастр»

Срок оказания услуги по предоставлению материалов и данных ГФДЗ составляет 3 рабочих дня со дня поступления заявления при личном обращении или через портал Госуслуг. При направлении заявления почтовым отправлением предоставление копий документов осуществляется в течение 15 рабочих дней.