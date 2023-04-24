В Прикубанском округе Краснодара утром 24 апреля еще шесть улиц остались без света

Идут восстановительные работы

Вторая авария утром 24 апреля оставила еще шесть улиц без света в Прикубанском округе Краснодара.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «ЭН-1» и 30 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении ЕДДС.

Без электроэнергии остались улицы Кореновская, Дзержинского, Народная, Соколова, Покрышкина, Троицкая. На месте работает аварийная бригада.

Ранее сообщалось, что свет выключали на улицах Ростовское шоссе, Раздельная, 3-я Трудовая, Железнодорожная. В настоящее время авария устранена, все потребители запитаны.