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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 7:25

В Прикубанском округе Краснодара утром 24 апреля еще шесть улиц остались без света

Идут восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Идут восстановительные работы

Идут восстановительные работы

Вторая авария утром 24 апреля оставила еще шесть улиц без света в Прикубанском округе Краснодара.

- Причина отключения – повреждение кабельной линии 6-10 кВ, отключена ПС «ЭН-1» и 30 трансформаторных подстанций, - говорится в сообщении ЕДДС.

Без электроэнергии остались улицы Кореновская, Дзержинского, Народная, Соколова, Покрышкина, Троицкая. На месте работает аварийная бригада.

Ранее сообщалось, что свет выключали на улицах Ростовское шоссе, Раздельная, 3-я Трудовая, Железнодорожная. В настоящее время авария устранена, все потребители запитаны.