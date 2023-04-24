В Краснодарском крае 26 апреля включат сирены для проверки

В Краснодарском крае 26 апреля включат сирены Фото: t.me/mingochskk

В Краснодарском крае 26 апреля включат сирены. Системы оповещения заработают в рамках плановой проверки. Об этом сообщили главы муниципалитетов в своих telegram-каналах.

- С 10:40 часов администрацией Краснодарского края проводится плановая проверка готовности систем оповещения населения Краснодарского края с включением оконечных средств оповещения и доведения до населения проверочных сигналов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что звучащие сирены – предупредительный сигнал гражданской обороны об опасности, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». В этот момент необходимо включить один из 10 общероссийских ТВ-каналов 1-го мультиплекса, радиоканал «Радио России» и прослушать специальное сообщение.