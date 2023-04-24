Двоим жителям Сочи дали по 7 лет тюрьмы за похищение человека, грабеж и вымогательство

Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима Фото из архива КП

В Сочи озвучили приговор двоим местным жителям. Их обвиняли в похищении человека, грабеже и вымогательстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 32-летний и 39-летний местные жители в декабре 2021 года встретили на улице Ленина мужчину. Обвиняемые договорились напасть на него, чтобы ограбить его.

- Злоумышленники напали на потерпевшего, и, применяя к нему насилие, забрали у него планшет и мобильный телефон. С целью дальнейшего вымогательства денежных средств фигуранты похитили мужчину, связали его руки скотчем и поместили в хозяйственную бытовую комнату, расположенную на территории подземной стоянки многоквартирного жилого дома, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В бытовке от мужчины с помощью физической силы требовали от потерпевшего 200 тысяч рублей. Не получив денег, обвиняемые оставили его и скрылись. Позже потерпевшего освободили правоохранители.

В суде мужчины признали вину лишь в том, что нанесли похищенному пару пощечин.

- Доказательства, исследованные судом, не оставили сомнений в их виновности. Судом им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет каждому с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.