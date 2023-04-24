Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в ДТП погиб 18-летний мотоциклист без прав. Авария произошла накануне 23 апреля в Красноармейском районе.

Предварительно, водитель Yamaha около 22:00 проезжал с пассажиром по трассе «Старонижестеблиевкая – Ивановская». Превысив скорость, он съехал дороги, после чего транспорт опрокинулся.

- В результате происшествия водитель мотоцикла от полученных ранений погиб до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшего пассажира доставили в больницу. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются.