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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:00

В Сочи спасатели достали туриста из 15-метрового ущелья

Мужчина упал и не мог выбраться самостоятельно
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи турист упал в 15-метровое ущелье и не мог выбраться самостоятельно

В Сочи турист упал в 15-метровое ущелье и не мог выбраться самостоятельно

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи спасатели достали туриста из 15-метрового ущелья. 50-летний местный житель упал со скального уступа водопада и не мог выбраться самостоятельно. Придя в себя, он позвонил знакомой, которая сообщила о происшествии в спасательный отряд.

- В результате падения мужчина получил травму головы и был дезориентирован. Турист отправил спасателям свои координаты. Оказалось, что он находился на высоте около 250 метров над уровнем моря между селами Варваровка и Сергей Поле, - сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Уточняется, что мужчине оказали доврачебную помощь и помогли дойти по тропе до служебного автомобиля. После этого его доставили в городскую больницу № 4.