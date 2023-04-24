В Сочи из-за проведения велогонки ограничат движение транспорта с 26 по 30 апреля

В Сочи на время проведения велогонки ограничат движение транспорта. Фото: t.me/officialsochi.

В Сочи проведут велогонки. Из-за этого движение транспорта будет ограничено с 26 по 30 апреля.

- Стартует велогонка 26 апреля на Курорте «Лаура» Газпром. Она пройдет по улице Ачипсинской. А финишируют спортсмены на биатлонном стадионе. 27 апреля гонку планируют провести от 5 километра трассы А-149 до развязки поселка Чвижепсе и обратно. Дорогу перекроют с 10:30 до 16:00. Также маршруты автобусов № 105Э, 535Э, 571, - сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Уточняется, что 28 апреля старт и финиш гонки пройдет на смотровой площадке поселка Монастырь. Движение ограничат с 10:30 до 15:00 по дороге А-149 и старому Краснополянскому шоссе. 29 апреля машины не будут пускать по дороге А-147 со стартом и финишем у храмового комплекса «Приют Святого Иоанна» с 10:30 до 16:00.

30 апреля ограничения введут с 10:45 до 15:45. Велогонка пройдет по улицам Орджоникидзе, Театральной, Курортный проспект, Поярко, Несебрская, Москвина.