В Ушаковке прошла «Ярмарка вакансий»

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Ольга Афанасьева

В Государственном морском университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова состоялась «Ярмарка вакансий» - 2023. Она собрала порядка сорока предприятий, заинтересованных в новых кадрах, а также более тысячи посетителей.

Масштаб события растет год от года и вызывает неизменный интерес как у будущих специалистов – в скором времени выпускников вуза, так и у компаний, готовых принять самых лучших в свои ряды: представителей морской отрасли, муниципальных и районных структур, таможни и прокуратуры, правоохранительных органов.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Ольга Афанасьева

В рамках «Ярмарки вакансий» в том числе традиционно обсуждались текущие вопросы развития отраслевого рынка труда, а также навыки наиболее востребованных сотрудников. В круглых столах (их за время проведения акции прошло более десятка) приняли участие представители таких крупных компаний, как «Совкомфлот», «БСМ Крю Сервис Центр Новороссийск», Морское агентство группы «Посейдон» и других.

Курсантам было интересно узнать о возможностях и условиях трудоустройства, а действующим специалистам пообщаться с новым поколением. Особый интерес у ребят вызвало присутствие одной из самых значимых корпораций страны – «Атомфлота».

Здесь же, на Ярмарке, можно было заполнить анкеты и поговорить с будущими работодателями. Например, на встрече, организованной кафедрой «Радиоэлектроники и информационных технологий». Юные программисты получили уникальную возможность познакомиться с работой компании «Первый Бит» и руководителем отдела фронтенд разработки «Интелси» Александром Биденко (выпускником Ушаковки). Он рассказал о своем пути в IТ и провел несколько мини-собеседований с четверокурсниками.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Ольга Афанасьева

А вуз заключил новые договоры о сотрудничестве по подготовке кадров, практике и трудоустройству выпускников. Будущие экономисты теперь смогут проходить практику и работать в новороссийском отделении «Сбербанка», юристы и управленцы - в администрации города, логисты, экологи, механики - в группу компаний «ОТЭКО».

«Мы вам рады!» Эти, самые важные слова, курсанты услышали непосредственно от руководителей крупнейших предприятий отрасли и региона на «Ярмарке вакансий» - 2023.