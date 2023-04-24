Бездомных собак запретят прикармливать на Кубани Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бездомных животных запретят прикармливать на Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев. Документ вступает в силу с 1 сентября.

Новые правила вводят в связи с нападением бездомных собак на людей.

- Утвердить порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Краснодарского края, - говорится в постановлении.

Жителям, в частности, запретят провоцировать бездомных животных на агрессию и жестоко обращаться с ними, скрывать их от органов местного самоуправления, органа публичной власти и организаций, которые отлавливают их, при проведении мероприятий по обращению с животными без владельцев.

Согласно постановлению, жителям также запретят создавать места содержания бездомных животных, которые не считаются приютами, кормить, контактировать с ними и возвращать их в места, в которых животным находиться запрещено.

Отмечается, что юридических и физических лиц, в том числе ИП, обязуют предотвращать нападение бездомных животных на людей на объектах, которые находятся в их собственности (пользовании).

- При обнаружении животного без владельца сообщить о необходимости отлова животных без владельцев в организацию, осуществляющую отлов животных без владельцев, в органы местного самоуправления, орган публичной власти, - говорится в постановлении.