Школьница из Сочи победила на Всероссийской олимпиаде. Фото: t.me/officialsochi

Школьница из Сочи победила на Всероссийской олимпиаде по вопросам избирательного права. Серафима Григорьева из школы №7 заняла первое место, а Алена Кошкарова, ученица гимназии №76, третье.

- Победители олимпиады «Софиум» из 11 классов получат 2 дополнительных балла при поступлении в Московский государственный юридический университет имени Олега Кутафина. Ученики 10 классов смогут побывать в МДЦ «Артек». Также они поучаствуют в олимпиаде в следующем году, минуя региональный этап, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Кроме того, победителей включат в информационную систему «Ресурс об одаренных детях».