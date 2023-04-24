Школьники выполняли задания по биологии, технологии и русскому языку Фото: t.me/minkovaanna23

Четверо кубанских школьников стали призерами всероссийской олимпиады. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, Анна Смольникова из Краснодара и Александр Шмаков из Тбилисского района выступили на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии. А Александр Рожков из краевого центра третий год подряд становится призером по технологии.

Анастасия Амельченко из Армавира выполняла задания по русскому языку. Отмечается, что школьница заняла призовое место во второй раз.

- Поздравляю ребят и их наставников с достойными результатами! Вы - молодцы! - написала Анна Минькова.

Напомним, всероссийская олимпиада школьников состоит из школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов. Ежегодно ее проводят с 1 сентября по 30 июня по 24 предметам. Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и позволяют поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.