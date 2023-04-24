В Краснодаре запустили временные дополнительные маршруты к кладбищам Фото: krd.ru

В Краснодаре запустили временные дополнительные маршруты к кладбищам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дополнительный транспорт запустили в канун Радоницы. Так, с 09:00 до 18:00 курсируют шесть временных маршрутов:

- № 2К от улицы Валерия Гассия до Славянского кладбища

- № 10К от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища

- № 67К от улицы Целиноградской до Славянского кладбища

- № 140К от хутора Нового до нового городского кладбища в хуторе Копанском

- № 121К от ТЦ «Красная Площадь» до нового городского кладбища в хуторе Копанском

- троллейбус № 12К от стадиона «Кубань» до улицы Круговой.

Дополнительный транспорт будет курсировать до 25 апреля включительно.

Кроме того, введены временные трамвайные маршруты:

- № 4К от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища

- № 5К от остановки «Ул. им. Евдокии Бершанской» до Славянского кладбища

- № 6К от остановки «Рождественский парк» до Славянского кладбища

- маршрут № 8К от остановки «Хладокомбинат» до Славянского кладбища

- маршрут № 21К от остановки «Ул. им. Петра Метальникова» до Славянского кладбища

- На территориях кладбищ установили биотуалеты и обновили подъездные дороги. В День поминовения на кладбищах обеспечат подвоз питьевой воды и усилят контроль за общественным порядком, - уточнили в мэрии Краснодара.

Полное расписание движения маршрутов МУП «КТТУ» размещено на сайте.