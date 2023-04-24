Сочи уступил Питеру по популярности майского отдыха среди россиян

Чтобы выяснить, где россияне собираются отдыхать на майские выходные, МТС проанализировала данные сервисов бронирования отелей. В исследовании учитывались данные по 20 российским городам, а также стран ближнего зарубежья с наибольшим числом бронирований на период с 29 апреля по 9 мая включительно.

Выяснилось, что самым востребованным направлением для путешествий внутри страны стал Санкт-Петербург. Сочи, как и раньше, вошел в пятерку самых популярных для бронирования направлений – южный город в качестве короткого весеннего отпуска в этом году выбрали всего 4% россиян (от общего числа бронирований отелей внутри страны). При этом Сочи и летом, и зимой традиционно является самой популярной площадкой для отдыха и бронирования жилья на время отпуска.

В топ-5 популярных направлений на майские праздники также вошли Москва, Казань и Нижний Новгород. Среди наиболее востребованных стран ближнего зарубежья, в которых россияне планируют проводить праздничные выходные – Беларусь, Узбекистан и Абхазия.

Несмотря на то, что в этом году майские праздники разделяет четырехдневная рабочая неделя, 20% путешественников решили продлить свой отдых, захватив рабочие дни со 2 по 5 мая.

Также были проанализированы публичные цены отелей, доступные на разных витринах, и стоимость фактических бронирований системы в разных каналах дистрибуции. Средняя цена номера в открытой продаже у отечественных отелей составляет сейчас 7 000 рублей в сутки. А фактическая цена бронирования (средний чек) при этом почти в два раза ниже - 4 000 рублей, что указывает на предпочтение туристов выбирать отели по ценам раннего бронирования и останавливаться в бюджетных объектах. Так, на отели с категорией «три звезды» приходится 65% от всех бронирований. Высокий спрос также отмечен на мини-отели и апартаменты — на них сейчас приходится более 25% от общего числа забронированных объектов. Статистика по текущим ценам приведена на 31 марта 2023 года.

Ожидается, что ближе к началу каникул бронирование бюджетных отелей будет близко к стопроцентному, и туристы начнут бронировать более дорогие объекты, следовательно, увеличится и средний чек.