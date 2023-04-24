С начала года РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям

Средства выданы в рамках федеральной программы льготного кредитования Фото: Иван МАКЕЕВ

В первом квартале 2023 года РНКБ выдал льготные кредиты предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, на сумму около 500 млн рублей. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем аналогичный показатель в 2022 году. Кредитные средства выданы банком в рамках федеральной программы льготного кредитования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПП РФ №1528) по сниженной процентной ставке.

- Местные производители являются опорой для региональной экономики, именно поэтому так важно предоставлять им финансирование на максимально выгодных условиях, и государство принимает для этого все необходимые меры, - говорит вице-президент, директор Департамента корпоративного бизнеса Сергей Билецкий. – Спрос на кредиты по льготной программе у сельхозпроизводителей постоянно растет, в том числе у предприятий малых форм хозяйствования, и у нашего банка есть все необходимые ресурсы для поддержки представителей аграрно-промышленного комплекса.

По данным РНКБ, федеральной программой льготного кредитования в Крыму чаще всего пользуются аграрии, занимающиеся растениеводством, в том числе виноградарством, а также сельхозпроизводители, которые одновременно занимаются и растениеводством, и животноводством. При этом кредиты чаще всего оформляются на срок до 1 года.

Отметим, что в апреле 2023 года банк РНКБ заключил соглашение о сотрудничестве с Государственным бюджетным учреждением Республики Крым "Крымский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса".

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон, направленное на взаимовыгодный обмен опытом и информацией в области развития агропромышленного комплекса, оказание организационных мер поддержки для сельхозпроизводителей малого и среднего бизнеса, направленных на создание и развитие инфраструктуры поддержки сельскохозяйственных кооперативов и малых форм хозяйствования Крыма.