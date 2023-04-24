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НовостиОбщество24 апреля 2023 11:12

Паром между Сочи и Трабзоном начнет курсировать 11 мая

Он будет ходит два раза в неделю
Мария ЧАЛАЯ
Между Сочи и Трабзоном начнет ходить паром

Между Сочи и Трабзоном начнет ходить паром

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Паром между Сочи и Трабзоном начнет курсировать 11 мая. Сообщение планируют возобновить после девятилетнего перерыва.

- Изначально паромное сообщение планировалось запустить 1 мая. По просьбе российской стороны, из-за майских праздников отправку первого рейса перенесли на четверг, 11 мая, - сообщили ТАСС в турецкой компании «Шолт тур».

Уточняется, что из Сочи паром будет ходить по вторникам и пятницам, а из Трабзона по понедельникам и четвергам. Планируется, что пока на линии будет использоваться одно судно.