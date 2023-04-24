В Краснодарском крае провели патриотический пробег «Небо Кубани» Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае провели патриотический пробег «Небо Кубани». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Акцию посвятили 80-летию начала крупнейшего воздушного сражения Великой Отечественной войны 1943 года. Она стартовала на Сопке Героев в Крымском районе. Здесь делегации из Ярославля передали останки пилота истребителя ЛаГГ-3 уроженца Ярославской области Сергея Шишова. Ранее кубанские поисковики нашли их под Новороссийском. Далее свыше 30 автомобилей в рамках автопробега проехали по четырем маршрутам в трех муниципалитетах.

Поисковики региона установили памятные знаки на местах гибели советских летчиков. Таблички оборудовали в честь капитана Сергея Шишова в окрестностях поселка Федотовка под Новороссийском, младшего лейтенанта, пилота истребителя Як-1б Анатолия Бойко в Верховье щели Кобецкого в Абинском районе, младшего лейтенанта, пилота истребителя Як-1б Бориса Брыкова в окрестностях хутора Армянский Крымского района и Героя СССР гвардии капитана, командира эскадрильи Вадима Фадеева на берегу реки Адагум у хутора Ольховский.

- При установке памятных знаков поисковики рассказали юным участникам автопробега истории боевого пути и героической гибели летчиков, - отметил председатель краевого отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев. - На каждой табличке, кроме основной информации, размещен QR-код, с помощью которого можно выйти на сайт Ассоциации «Кубаньпоиск» и узнать подробные сведения о подвиге пилотов и поисковых работах на местах их гибели.