На Кубани за сутки выявили 50 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 50 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у семерых детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 14 положительных результатов, в Сочи – семь, в Тимашевском районе – четыре, в Кавказском – три. По два пациента прибавилось в Армавире, Брюховецком, Калининском, Крымском, Курганинском, Тихорецком и Мостовском районах.

По одному новому случаю зарегистрировано в Геленджике, Динском, Ейском, Каневском, Лабинском, Славянском, Староминском и Успенском муниципалитетах.

За сутки на Кубани от осложнений заболевания скончался один пациент.