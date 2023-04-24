Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках

Жителей Кубани предупредили о возможном подъеме уровня воды в реках. В ближайшие дни в регионе прогнозируют сильные дожди.

- В течение суток с 25 по 27 апреля и до конца суток 28 апреля в нижнем течении реки Кубань будут наблюдаться подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В отдельных районах края уже 25 апреля обещают сильные дожди с грозой. А ночью и утром местами опустится туман.

- Температура воздуха ночью 6…11°, днем 13…18°, в горах ночью 0…+5°, днем 9…14°, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На Черноморском побережье облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем кратковременный дождь, температура воздуха ночью 7…12°, днем 12…17°.